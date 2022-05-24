"Йди з нашої землі". Українські партизани наводять жах на окупантів (фото)

Полювання на російських військових відкрито

У різних містах України з'явилися листівки з погрозами окупантам / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські партизани обіцяють знищувати окупантів так, як раніше підпільники знищували нацистів. У різних тимчасово окупованих містах України з'явилися листівки з погрозами рашистам.

Про це повідомила в Facebook Територіальна оборона ЗСУ.

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Послання окупантам

"Листівки з такими заявами, а також погрозами Нюрнберзького трибуналу для рашистів з'явилися в Бердянську, Токмаку, Мелітополі, Великому Бурлуку та інших тимчасово окупованих містах. Полювання партизан відкрито", – йдеться в повідомленні.

Фото – Територіальна оборона ЗСУ.

Фото – Територіальна оборона ЗСУ.

Фото – Територіальна оборона ЗСУ.

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Нагадаємо, мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що через підрив українськими партизанами бронепоїзда російських окупантів у ворога будуть проблеми з технікою та боєприпасами.

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