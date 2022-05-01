Арестович розповів, що на території РФ діють партизанські загони

За словами радника керівника Офісу президента, створення таких загонів у Росії було неминуче

Партизани діють усередині РФ / Колаж "Сьогодні"

На території України вже діють партизанські загони, які складаються з росіян. Легіони знаходяться у різних регіонах Росії.

Про це стверджує радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

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"Вічка вільної Росії з'явилися в самій Росії. Вже є легіон, який діє всередині Росії. Це було неминуче. Ми цим не керуємо. У них є родичі, у них є друзі і пішов вогонь вільної Росії по Росії. У різних регіонах народ почав збирати", – каже Арестович.

Російські військові влаштовують бунт

У Мелітополі 70 російських військових влаштували бунт та відмовилися брати участь у бойових діях проти України.

"Надійшла інформація про те, що 24.03.2022 у підрозділі окупаційних військ РФ, що дислокується в Мелітополі, 70 військовослужбовців влаштували бунт за виконанням наказів керівництва та відмовилися брати участь у бойових діях проти ЗСУ", – йдеться у повідомленні.

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