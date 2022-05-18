Мер Мелітополя розповів, як українські партизани знищили бронепоїзд РФ

Через підрив українськими партизанами бронепоїздаросійських окупантів, у ворога будуть проблеми з технікою та боєприпасами.
Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров ведучим каналу "Україна 24" Олегу Білецькому та Катерині Федотенко в ефірі проєкту FREEДІМ.
Деталі
"Була низка подій. Зокрема — підрив бронепоїзда з технікою, боєприпасами. На якийсь момент обмежили постачання боєприпасів, що ускладнить їм роботу. Другий нюанс — була низка вибухів, окупанти почали перестрілюватися між собою, є втрати. Але це пов'язано з тим, що приїхав черговий гастролер з Москви. Протистояння триватиме. Про мобілізацію: людей зупиняють на блокпостах. Пропонують службу. Примусово ще не було випадків, але дані переписують. Чоловіки бояться, намагаються виїхати. У тому числі, і через Крим", — розповів Федоров.
Ситуація у Мелітополі
- 18 травня у центрі Мелітополя прогримів вибух, який чули практично у всіх районах. За свідченням місцевих жителів, у будинках ледь не вилетіли шибки, а стіни будівель вібрували. Незабаром з'ясувалося, що це був підірваний бронепоїзд армії РФ. Вибухівка, встановлена на рейках, здетонувала під вагоном з особовим складом, внаслідок вибуху є загиблі та постраждалі окупанти.
- Крім того, напередодні українські партизани ліквідували російських військових високого рангу. Окупанти намагаються це приховати і зганяють злість на населенні.
- Росіяни змушують українських дітей надягати георгіївські стрічки. У школах, де директори співпрацюють з окупаційними військами, педагоги змушують учнів читати віршики про війну. Все це відбувається без згоди батьків. Окупанти нав'язують свою ідеологію, щоб знищити українську ідентичність у свідомості дітей.
- У Якимівці Мелітопольського району сталася "самоліквідація" залізничного мосту. Міст використовувався російськими окупантами для перекидання військ та палива з Криму, а також для вивезення награбованого.