Війська РФ захопили місто на Донбасі – що там відбувається

Місцеві жителі пишуть, що загарбники увійшли до міста вранці 24 травня між 8 до 9 ранку

Російські війська захопили Світлодарськ. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти захопили Світлодарськ Донецької області. Вулицями міста вже ходять озброєні військові РФ. Також загарбники перевіряють місцевих мешканців.

Про це повідомив голова ВДА Сергій Гошко, передає Telegram-канал "Сьогодні".

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За його словами, вулицями вже ходять озброєні загарбники, які перевіряють документи у місцевих мешканців. Місцеві жителі пишуть, що загарбники увійшли до міста вранці 24 травня між 8 до 9 ранку.

"Місцеве населення, з яким я спілкуюся, каже, що великої присутності їх не бачить. Є певні групи у кількості по 5 осіб", – зазначив Гошко.

Зеленський назвав колосальну кількість російської техніки на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на Донбасі у росіян зараз у 20 разів більше техніки, ніж в українських військових. Про це глава держави сказав під час виступу по відеозв'язку на форумі у Давосі.

"Нам не вистачає техніки, тому що ми боремося проти такої великої за розміром держави і великої за розміром армії держави. У них (росіян – ред.) у 20 разів більше техніки, зараз на Донбасі 1:20. Уявіть собі, які міцні наші воїни, який у нас народ", — зазначив президент.

Зеленський наголосив, що не хоче, щоб в Україні гинули сотні тисяч людей, тому нам потрібна техніка, яка діє на великій відстані.

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