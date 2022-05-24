Войска РФ захватили город на Донбассе – что там происходит

Местные жители пишут, что захватчики вошли в город утром 24 мая между 8 до 9 утра

Российские войска захватили Светлодарск. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты захватили Светлодарск Донецкой области. По улицам города уже ходят вооруженные военные РФ. Также захватчики проверяют местных жителей.

Об этом сообщил глава ВГА Сергей Гошко, передает Telegram-канал "Сегодня".

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По его словам, по улицам уже ходят вооруженные захватчики, проверяющие документы у местных жителей. Местные жители пишут, что захватчики вошли в город утром 24 мая между 8 до 9 утра.

"Местное население, с которым я общаюсь, говорит, что большого присутствия их не видит. Есть определенные группы в количестве по 5 человек", — отметил Гошко.

Зеленский назвал колоссальное количество российской техники на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Донбассе у россиян сейчас в 20 раз больше техники, чем у украинских военных. Об этом глава государства сказал во время выступления по видеосвязи на форуме в Давосе.

"Нам не хватает техники, потому что мы боремся против такого большого по размеру государства и большой по размеру армии государства. У них (россиян – ред.) в 20 раз больше техники, сейчас на Донбассе 1:20. Представьте себе, какие крепки наши воины, какой у нас народ", — отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что не хочет, чтобы в Украине погибали сотни тысяч человек, поэтому нам нужна техника, действующая на большом расстоянии.

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