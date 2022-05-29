"Ночники не работают, ни у кого!" – перехват признания оккупанта

Российские захватчики шокированы грядущим окружением

Материалы перехвата российских оккупантов опубликовала СБУ. Коллаж "Сегодня"

Несмотря на тяжелые бои, которые ведет армия Украины на Донбассе, украинским защитникам удается добиваться успехов и сеять панику в стане врага.

Об этом свидетельствует очередной перехват переговоров оккупантов, опубликованный в Telegram-каналеPravda Gerashchenko.

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"А че, а где все?

– 300-е, 200-е…

– А вырваться нельзя? В танк сесть и ночью еб*ть к своим?

– У нас этот… Ночника нет! Ночники не работают, ни у кого!", – жалуется оккупант в телефонном разговоре.

В перехвате оккупанты жалуются на отказ личного состава воевать

На Харьковском направлении, где враг продолжает бомбардировку населенных пунктов, у российских захватчиков начались массовые бунты и их отправляют "на подвал".

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Обстановка на фронте