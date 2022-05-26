Обстрел Харькова: оккупанты убили 5-месячного младенца

Ребенка взрывной волной отбросило на крышу дома

Оккупанты убивают украинцев/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российские оккупанты продолжают уничтожать население Украины, в том числе детей. Во время очередного обстрела Харькова погиб младенец.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

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"Сегодня враг расстрелял Харьков. Предварительно, били из гаубиц. Когда начался обстрел, на улице гуляла молодая семья: жена и муж, у которого на руках был 5-месячный малыш. Мужчина умер сразу, женщину в тяжелом состоянии госпитализировали. Впоследствии полицейские Харьковской области нашли и тело ребенка. Малыша из рук отца взрывной волной отбросило вверх на крышу подъезда", — сообщил Клименко.

По его словам, в результате сегодняшних обстрелов погибли 8 харьковчан. Еще 17 получили ранения.

"В очередной раз украинские семьи осиротели из-за ненавистных российских захватчиков. Наша обязанность — заставить врага ответить за свои преступления. И мы это сделаем. Непременно", — добавил глава Нацполиции.

Обстрел Харькова

Днем 26 мая российские войска обстреляли центр Харькова, который пытается восстановить жизнь в привычном мирном режиме

На телеграмм-канале главы Харьковской ОВА Олега Синегубова появилось сообщение:

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"Просим жителей Харькова и района находиться в укрытиях. Оккупанты снова обстреливают областной центр. По предварительной информации, в результате обстрелов 7 человек пострадали. К сожалению, 4 погибших. Информация уточняется. Не покидайте места безопасности!", — написал ранее Синегубов.

Впоследствии количество погибших и раненых выросло.

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