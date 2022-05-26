Обстріл Харкова: окупанти вбили 5-місячне немовля

Дитину вибуховою хвилею відкинуло на дах будинку

Окупанти вбивають українців/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російські окупанти продовжують нищити населення України, зокрема дітей. Під час чергового обстрілу Харкова загинуло немовля.

Про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко.

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"Сьогодні ворог розстріляв Харків. Попередньо, гатили із гаубиць. Коли почався обстріл, на вулиці гуляла молода сім’я: дружина та чоловік, у якого на руках було 5-тимісячне маля. Чоловік помер одразу, жінку в тяжкому стані госпіталізували. Згодом поліцейські Харківської області знайшли й тіло дитини. Малюка з рук батька вибуховою хвилею відкинуло вгору на дах під’їзду", — повідомив Клименко.

За його словами, внаслідок сьогоднішніх обстрілів загинуло 8 харків’ян. Ще 17 зазнали поранень.

"Вкотре українські сім’ї осиротіли через ненависних російських загарбників. Наш обов’язок – змусити ворога відповісти за свої злочини. І ми це зробимо. Неодмінно", — додав голова Нацполіції.

Обстріл Харкова

Вдень 26 травня російські війська обстріляли центр Харкова, який намагається відновити життя у звичному мирному режимі.

На телеграм-каналі голови Харківської ОВА Олега Синєгубова з'явилося повідомлення:

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"Просимо мешканців Харкова та району перебувати в укриттях. Окупанти знову обстрілюють обласний центр. За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу 7 людей постраждали. На жаль, 4 загиблі. Інформація уточнюється. Не залишайте місця безпеки!", — написав раніше Синєгубов.

Згодом кількість загиблих та поранених зросла.

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