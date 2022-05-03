На острові Зміїний загинули всі російські військові

За день до атаки ЗСУ з острова вивезли кілька людей

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Після удару ЗСУ по острову Зміїний загинули всі російські військові, які там перебували. Про це розповів журналіст Роман Цимбалюк на своїй сторінці у Facebook.

Також він повідомив, що напередодні острів залишили 8 військовослужбовців РФ, їх вивезли на територію Криму.

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За словами одного з вивезених, командування знало, що по острову може бути завдано удару, однак жодних дій, крім вивезення групи людей, не здійснювало, розповів Цимбалюк.

"На Зміїному були військовослужбовці підрозділів 1229-го розвідувального центру (в/ч 53189, Севастополь) та 744-го центру зв'язку (в/ч 40136, Севастополь) Чорноморського флоту, яких на цей момент командування ЗС РФ вважає всіх безвісти зниклими", — додав він.

Атака на Зміїний

Раніше українські військовослужбовці завдали удару по позиціях РФ на тимчасово захопленому острові Зміїний. Було розбито ворожий пункт управління. Також ЗСУ знищили зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10".

2 травня український безпілотник "Байрактар" знищив два російські військові катери типу "Раптор" біля острова Зміїний.

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Нагадаємо, 24 лютого у Держприкордонслужбі України повідомили, що російські окупанти захопили острів Зміїний. Після обстрілу з корабельних озброєнь та бойової авіації окупантів було зруйновано інфраструктуру на острові. До Мережі потрапили переговори українських прикордонників з росіянами. Російський корабель запропонував гарнізону острова Зміїний здатися, проте окупантів "послали нах**".

13 квітня стало відомо, що дві українські ракети "Нептун" підбили флагман ЧФ РФ "Москва", який брав участь у захопленні острова Зміїний. Корабель затонув.

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