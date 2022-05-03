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Пропагандист Соловйов заявився в обложений Маріуполь

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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3 травня, 20:03
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Російський телеведучий знявся разом з Пушиліним
Володимир Соловйов заявився в Маріуполь
Володимир Соловйов заявився в Маріуполь / Фото: Колаж: Сьогодні

Російський пропагандист Володимир Соловйов виклав фото, на якому він стоїть біля прохідної заводу імені Ілліча у Маріуполі разом з ватажком так званої "ДНР" Денисом Пушиліним.

Він пообіцяв розповісти подробиці свого візиту завтра, 4 травня. Проте коли він відбувся і коли було зроблено фото, невідомо. На даний момент у Маріуполі російські військові жорстоко обстрілюють територію заводу "Азовсталь", де в укриттях ховаються від бомбардувань мирні жителі міста.

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Ситуація в Україні

  • Ворог продовжує завдавати авіаційних ударів та обстрілювати з артилерії місто Харків.
  • На Ізюмському напрямку росіяни ведуть наступальні дії у напрямку Ізюм – Барвінкове і зазнають втрат. Для підтримки своїх дій окупанти перемістили з території Білгородської області в район міста Ізюм батарею важких самохідних мінометів "Тюльпан" калібром 240 мм та підрозділ, озброєний реактивними системами залпового вогню "Смерч".
  • Основні зусилля противник продовжує зосереджувати на веденні наступу на Лиманському, Сєвєродонецькому, Попаснянському, Авдіївському та Курахівському напрямках для взяття під повний контроль населених пунктів Рубіжне, Попасна та розвитку наступу у напрямах на Лиман, Сіверськ та Слов'янськ.
  • На окремих рубежах ворог здійснює обладнання другої лінії оборони.

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