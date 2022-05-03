Пропагандист Соловйов заявився в обложений Маріуполь

Російський телеведучий знявся разом з Пушиліним

Володимир Соловйов заявився в Маріуполь / Фото: Колаж: Сьогодні

Російський пропагандист Володимир Соловйов виклав фото, на якому він стоїть біля прохідної заводу імені Ілліча у Маріуполі разом з ватажком так званої "ДНР" Денисом Пушиліним.

Він пообіцяв розповісти подробиці свого візиту завтра, 4 травня. Проте коли він відбувся і коли було зроблено фото, невідомо. На даний момент у Маріуполі російські військові жорстоко обстрілюють територію заводу "Азовсталь", де в укриттях ховаються від бомбардувань мирні жителі міста.

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