Пропагандист Соловйов заявився в обложений Маріуполь

Російський пропагандист Володимир Соловйов виклав фото, на якому він стоїть біля прохідної заводу імені Ілліча у Маріуполі разом з ватажком так званої "ДНР" Денисом Пушиліним.
Він пообіцяв розповісти подробиці свого візиту завтра, 4 травня. Проте коли він відбувся і коли було зроблено фото, невідомо. На даний момент у Маріуполі російські військові жорстоко обстрілюють територію заводу "Азовсталь", де в укриттях ховаються від бомбардувань мирні жителі міста.
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Ситуація в Україні
- Ворог продовжує завдавати авіаційних ударів та обстрілювати з артилерії місто Харків.
- На Ізюмському напрямку росіяни ведуть наступальні дії у напрямку Ізюм – Барвінкове і зазнають втрат. Для підтримки своїх дій окупанти перемістили з території Білгородської області в район міста Ізюм батарею важких самохідних мінометів "Тюльпан" калібром 240 мм та підрозділ, озброєний реактивними системами залпового вогню "Смерч".
- Основні зусилля противник продовжує зосереджувати на веденні наступу на Лиманському, Сєвєродонецькому, Попаснянському, Авдіївському та Курахівському напрямках для взяття під повний контроль населених пунктів Рубіжне, Попасна та розвитку наступу у напрямах на Лиман, Сіверськ та Слов'янськ.
- На окремих рубежах ворог здійснює обладнання другої лінії оборони.