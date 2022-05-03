Пропагандист Соловьев заявился в осажденный Мариуполь

Российский пропагандист Владимир Соловьев выложил фото, на котором он стоит у проходной завода имени Ильича в Мариуполе вместе с главарем так называемой "ДНР" Денисом Пушилиным.
Он пообещал рассказать подробности своего визита завтра, 4 мая. Однако когда он состоялся и когда было сделано фото, неизвестно. На данный момент в Мариуполе российские военные жестоко обстреливают территорию завода "Азовсталь", где в укрытиях прячутся от бомбежек мирные жители города.
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- Враг продолжает наносить авиационные удары и обстреливать из артиллерии город Харьков.
- На Изюмском направлении россияне ведут наступательные действия в направлении Изюм – Барвенково и несут потери. Для поддержки своих действий оккупанты переместили с территории Белгородской области в район города Изюм батарею тяжелых самоходных минометов "Тюльпан" калибром 240-мм и подразделение, вооруженное реактивными системами залпового огня "Смерч".
- Основные усилия противник продолжает сосредоточивать на ведении наступления на Лиманском, Северодонецком, Попаснянском, Авдеевском и Кураховском направлениях для взятия под полный контроль населенных пунктов Рубежное, Попасная и развития наступления в направлениях на Лиман, Северск и Славянск.
- На отдельных рубежах враг осуществляет оборудование второй линии обороны.