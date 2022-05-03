Війна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚠ Бензинова криза 🔥 РФ горить синім полум'ям ⚔ Битва за Донбас ⚓ Блокада Маріуполя
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

Генштаб: оккупанти стягнули "Смерчі" до Ізюму та готують евакуацію родин офіцерів з Придністров'я

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
3 травня, 19:08
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Обстановка на фронті протягом 69-ї доби протистояння російським загарбникам
Російські війська на Донбасі несуть значних втрат.
Російські війська на Донбасі несуть значних втрат. / Фото: Колаж: Сьогодні

Генеральний штаб ЗС України повідомив оперативну обстановку станом на 18:00 3 травня. Основні зусилля ворога, як і раніше, зосереджені на Донбасі.

Зведення Генштабу:

  • На Слобожанському напрямку ворог продовжує завдавати авіаційних ударів та обстрілювати з артилерії місто Харків.
  • На Ізюмському напрямку противник веде наступальні дії у напрямку Ізюм – Барвінкове. Зазнає втрат. Для підтримки своїх дій окупанти перемістили з території Бєлгородської області у район міста Ізюм батарею важких самохідних мінометів "Тюльпан" калібром 240-мм та підрозділ, озброєний реактивними системами залпового вогню "Смерч".
  • На тимчасово зайнятих територіях Харківської області ворог продовжує проведення фільтраційних заходів. Для цього додатково залучає підрозділи Росгвардії.
  • На Донецькому і Таврійському напрямках окупанти здійснюють авіаційні удари та артилерійські обстріли позицій наших військ.
  • Основні зусилля противник продовжує зосереджувати на веденні наступу на Лиманському, Сєверодонецькому, Попаснянському, Авдіївському та Курахівському напрямках з метою взяття під повний контроль населених пунктів Рубіжне, Попасна та розвитку наступу у напрямках на Лиман, Сіверськ та Слов’янськ.
  • На окремих рубежах, ворог здійснює обладнання другої лінії оборони.
  • В місті Маріуполь ворог продовжує блокувати підрозділи наших військ в районі заводу "Азовсталь". Здійснює вогневе ураження артилерією та танками по території металургійного комбінату.
  • На Таврійському напрямку ворог продовжує проведення демонстративних дій та маневрів з метою сковування дій підрозділів Сил оборони та недопущення їх перекидання на інші напрямки.
  • На Південнобузькому напрямку противник продовжує обстріли підрозділів наших військ. Ворог проводить перегрупування військ, нарощує системи вогневого ураження, протиповітряної оборони та матеріально-технічного забезпечення.
  • У Придністровському регіоні Республіки Молдова обстановка залишається складною. Підрозділи, оперативної групи російських військ продовжують перебувати у повній бойовій готовності. Збройні формування Придністровського регіону Республіки Молдова несуть службу у посиленому режимі. Проводиться підготовка до евакуації родин офіцерів оперативної групи російських військ.
  • У районі населеного пункту Хмелівка Сумської області було викрито діяльність диверсійно-розвідувальної групи ворога.
  • Кораблі чорноморського флоту в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують завдавати ракетних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури на території України, виконувати завдання ізоляції району ведення бойових дій, ведення розвідки та вогневої підтримки на приморському напрямку.

Реклама

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Війна
Показати ще
Оборона Київа
Більше новин
Хроніка обстрілів
Далі
Блокада Маріуполя
Більше новин
Діпломатичний фронт
Докладніше
Українці за кордоном
Ще новини
Росія цинічно бомбить Харків
Більше новин
Життя в окупації
Докладніше
Непереможний Миколаїв
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 11:00 3 травня
1
Особовий склад 24 200
Особовий склад
2
Літаки 194
Літаки
3
Гелікоптери 155
Гелікоптери
4
Танки 1062
Танки
5
ББМ 2567
ББМ
6
Артилерія 475
Артилерія
7
Засоби ППО 80
Засоби ППО
8
РСЗВ 162
РСЗВ
9
БПЛА 291
БПЛА
10
Кораблі/катери 10
Кораблі/катери
11
Транспорт 1843
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Нескорені
Дармограй Роман Анатолійович - підполковник, командир 3 батальйону 72 окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців. Знищив ворожу танкову колону біля Броварів, в результаті чого загинув один з вищих офіцерів РФ. Зробив великий внесок в те, що окупанти так і не змогли увійти у Київ. Герой України.
Історія героя
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Герої не вмирають!

Врятував Київ від техногенної катастрофи… Андрій Нікончук – солдат ракетно-зенітного підрозділу, який захищав Київську ГЕС. Завдяки точності та холоднокровності “зенітника” нашим ППО вдалося знищити безліч повітряних цілей, у тому числі й ракет, спрямованих на ГЕС. Загинув унаслідок ворожого обстрілу. Герой України Посмертно.

Історія звитяги
Надійний тил
Допомогти Героям!
Повинен побачити кожен
Дивитись!
Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
Залишилися вдома
Жителі Києва
Директорка фінансової компанії Наталія
Директорка фінансової компанії Наталія
Су-шеф та офіціант Катерина
Су-шеф та офіціант Катерина
Актриса театру та кіно Анна
Актриса театру та кіно Анна
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Художники-літографи Тарас та Ніна
Художники-літографи Тарас та Ніна
1 /2
Проєкт The New York Times
Поради військових
Вас взяли у полон. Що робити?
Дізнатись!
Волонтерство
Як можна допомогти людям під час війни
Дізнатися
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
37,84
36,04
40,56
32,47
37,84
36,04
40,65
30,98
-
36,09
40,65
30,37
-
35,86
40,59
30,00
-
-
42,68
31,81
-
36,04
40,65
-
-
36,04
40,65
31,47
-
36,04
40,65
30,97
-
36,04
40,65
31,46
-
36,29
40,65
30,37

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Війна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти