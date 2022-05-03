Масовий обстріл – у багатьох містах України чутно вибухи (фото, відео)

По всій країні була затяжна повітряна тривога, а потім люди почули вибухи

Обстріли в Україні / Колаж "Сьогодні"

У багатьох містах України зараз чутно вибухи, а саме в Одесі, Києві, Київській та Кіровоградській областях, а також у Вінниці та Дніпрі.

Про це повідомляє Telegram-канал "Сьогодні".

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Повітряна тривога по всій країні була затяжною. Наразі з'ясовується, де люди чули роботу ППО, а де були прильоти ракет.

Вінниця

ППО збили дві крилаті ракети, які летіли до Вінниці. Також у Мережі з'явилося відео політ ракети над Черкаською областю у бік міста.

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Львів

У місті було чути близько 5 вибухів. У частині наразі Львова немає електроенергії.

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Київ

Ще одну крилату ракету ППО збило на підльоті до Києва в районі Одеської траси. Вибухи було чутно на правому березі міста.

Кіровоградська область

Небо над областю зараз у диму. Мер Долинської в Кіровоградській області повідомляє, що на територію громади влучили ракети.

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