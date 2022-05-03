Масовий обстріл – у багатьох містах України чутно вибухи (фото, відео)

У багатьох містах України зараз чутно вибухи, а саме в Одесі, Києві, Київській та Кіровоградській областях, а також у Вінниці та Дніпрі.
Про це повідомляє Telegram-канал "Сьогодні".
Повітряна тривога по всій країні була затяжною. Наразі з'ясовується, де люди чули роботу ППО, а де були прильоти ракет.
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Вінниця
ППО збили дві крилаті ракети, які летіли до Вінниці. Також у Мережі з'явилося відео політ ракети над Черкаською областю у бік міста.
Львів
У місті було чути близько 5 вибухів. У частині наразі Львова немає електроенергії.
Київ
Ще одну крилату ракету ППО збило на підльоті до Києва в районі Одеської траси. Вибухи було чутно на правому березі міста.
Кіровоградська область
Небо над областю зараз у диму. Мер Долинської в Кіровоградській області повідомляє, що на територію громади влучили ракети.
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