На острове Змеиный погибли все российские военные

За день до атаки ВСУ с острова вывезли несколько человек

ВСУ успешно атаковала оккупантов на Змеином / Фото: Коллаж: Сегодня

После удара ВСУ по острову Змеиный погибли все российские военные, которые там находились. Об этом рассказал журналист Роман Цимбалюк на своей странице в Facebook.

Также он сообщил, что накануне остров покинуло 8 военнослужащих РФ, их вывезли на территорию Крыма.

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По словам одного из вывезенных, командование знало, что по острову может быть нанесен удар, однако никаких действий, кроме вывоза группы людей, не предпринимали, рассказал Цимбалюк.

"На Змеином находились военнослужащие подразделений 1229-го разведывательного центра (в/ч 53189, Севастополь) и 744-го центра связи (в/ч 40136, Севастополь) Черноморского флота, которых на данный момент командование ВС РФ считает всех без вести пропавшими", — добавил он.

Атака на Змеиный

Ранее украинские военнослужащие нанесли удар по позициям РФ на временно захваченном острове Змеиный. Был разбит вражеский пункт управления. Также ВСУ уничтожили зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10".

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2 мая украинский беспилотник "Байрактар" уничтожил два российских военных катера типа "Раптор" возле острова Змеиный.

Напомним, 24 февраля в Госпогранслужбе Украины сообщили, что российские оккупанты захватили остров Змеиный. После обстрела из корабельных вооружений и боевой авиации оккупантов была разрушена инфраструктура на острове. В Сеть попали переговоры украинских пограничников с россиянами. Российский корабль предложил гарнизону острова Змеиный сдаться, однако оккупантов "послали нах**".

13 апреля стало известно, что две украинские ракеты "Нептун" подбили флагман ЧФ РФ "Москва", который участвовал в захвате острова Змеиный. Корабль затонул.

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