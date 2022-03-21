Комендантську годину в Києві посилили через активність диверсантів – радник глави МВС

Тривалу комендантську годину в Києві, яка триватиме з 20:00 21 березня до 7:00 23 березня, запровадили через загрозу активності ДРГ.
Про це розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко, передає Telegram-канал "Политика страны".
За словами Денисенка, причина "та сама, що і минулі рази, – профілактичні заходи безпеки".
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"Ми розуміємо, що існує загроза роботи ДРГ. Зараз досить напружена обстановка в Київській області. Вони хочуть проникати в Київ, хочуть здійснювати ворожі плани. Є частина людей, які перевдягаються в цивільний одяг і намагаються пробиватися в цивільному одязі. Такі превентивні дії, як комендантська година, потрібні для того, щоб ми не переплутали мирне населення з рештою та змогли їх перехопити", – пояснив радник глави МВС.
Ситуація в Києві
- Російські окупанти атакували торговельний центр у Подільському районі Києва. Внаслідок ворожого обстрілу спалахнули автомобілі на паркувальному майданчику та 3-4 поверхи торговельного центру. На місці залучено 8 одиниць пожежної техніки та 37 чоловік особового складу.
- У Києві з початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну загинуло понад 200 осіб, з них 60 цивільних осіб, серед них 4 дитини.
- Мер Києва Віталій Кличко заявив, що мешканці столиці можуть отримати продукти, ліки та речі першої необхідності у міському гуманітарному штабі. Столиця накопичує резерви найнеобхіднішого.
- Тим часом російську армію відкинули від Києва правому березі Дніпра на 70 кілометрів. Проте супротивник продовжує обстрілювати інфраструктуру, тож місто готується до оборони.
- Окупанти почали застосовувати нове озброєння, яке спускають на парашутах.