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Комендантську годину в Києві посилили через активність диверсантів – радник глави МВС

Павло Заяць Павло Заяць
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21 березня, 17:56
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Ворожі ДРГ намагаються проникати в столицю у цивільному одязі
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Тривалу комендантську годину в Києві, яка триватиме з 20:00 21 березня до 7:00 23 березня, запровадили через загрозу активності ДРГ.

Про це розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко, передає Telegram-канал "Политика страны".

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За словами Денисенка, причина "та сама, що і минулі рази, – профілактичні заходи безпеки".

"Ми розуміємо, що існує загроза роботи ДРГ. Зараз досить напружена обстановка в Київській області. Вони хочуть проникати в Київ, хочуть здійснювати ворожі плани. Є частина людей, які перевдягаються в цивільний одяг і намагаються пробиватися в цивільному одязі. Такі превентивні дії, як комендантська година, потрібні для того, щоб ми не переплутали мирне населення з рештою та змогли їх перехопити", – пояснив радник глави МВС.

Ситуація в Києві

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