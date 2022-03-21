У Києві змінили час комендантської години: скільки сидітимемо вдома

У Києві та Київській області сьогодні ввечері, 21 березня, вводять тривалу комендантську годину.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в Telegram.
Зокрема, комендантська година починається о 20:00 21 березня і триватиме до 7:00 23 березня.
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"Магазини, аптеки, заправки, установи працювати завтра не будуть. Тому прошу всіх залишатися вдома, або в укриттях – за сигналу тривоги. Містом зможе пересуватися тільки транспорт за спецперепустками. Дотримуємось правил воєнного стану. Віримо в наші Збройні сили! Разом вистоїмо! Слава Україні!" – написав Кличко.
Ситуація в Києві
- Російські окупанти атакували торговельний центр у Подільському районі Києва. Внаслідок ворожого обстрілу спалахнули автомобілі на паркувальному майданчику та 3-4 поверхи торговельного центру. На місці залучено 8 одиниць пожежної техніки та 37 чоловік особового складу.
- У Києві з початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну загинуло понад 200 осіб, з них 60 цивільних осіб, серед них 4 дитини.
- Мер Києва Віталій Кличко заявив, що мешканці столиці можуть отримати продукти, ліки та речі першої необхідності у міському гуманітарному штабі. Столиця накопичує резерви найнеобхіднішого.
- Тим часом російську армію відкинули від Києва правому березі Дніпра на 70 кілометрів. Проте супротивник продовжує обстрілювати інфраструктуру, тож місто готується до оборони.
- Окупанти почали застосовувати нове озброєння, яке спускають на парашутах.