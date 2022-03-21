В Киеве изменили время комендантского часа: сколько будем сидеть дома

В Киеве и Киевской области сегодня вечером, 21 марта, вводят длительный комендантский час.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
Так, комендантский час начинается в 20:00 21 марта и продлится до 7:00 23 марта.
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"Магазины, аптеки, заправки, предприятия работать завтра не будут. Поэтому прошу всех оставаться дома или в укрытиях — по сигналу тревоги. По городу сможет передвигаться только транспорт по спецпропускам. Соблюдаем правила военного положения. Верим в наши Вооруженные силы! Вместе выстоим! Слава Украине!" — написал Кличко.
Ситуация в Киеве
- Российские оккупанты атаковали торговый центр в Подольском районе Киева. В результате вражеского обстрела загорелись автомобили на парковке и 3-4 этажа торгового центра. На месте задействовано 8 единиц пожарной техники и 37 человек личного состава.
- В Киеве с начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину погибли более 200 человек, из них 60 гражданских лиц, в том числе 4 ребенка.
- Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что жители столицы могут получить продукты, лекарства и предметы первой необходимости в городском гуманитарном штабе. Столица накапливает резервы самого необходимого.
- Тем временем российскую армию отбросили от Киева на правом берегу Днепра на 70 километров. Однако противник продолжает обстреливать инфраструктуру, поэтому город готовится к обороне.
- Оккупанты начали использовать новейшее вооружение, которое спускают на парашютах.