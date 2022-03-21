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Комендантский час в Киеве усилили из-за активности диверсантов – советник главы МВД

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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21 марта, 17:56
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Вражеские ДРГ пытаются проникать в столицу в гражданской одежде
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Длительный комендантский час в Киеве, который будет действовать с 20:00 21 марта до 7:00 23 марта, ввели в связи с угрозой активности ДРГ.

Об этом рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко, передает Telegram-канал "Политика страны".

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По словам Денисенко, причина "та же, что и в прошлые разы, – профилактические меры безопасности".

"Мы понимаем, что есть угроза работы ДРГ. Сейчас достаточно напряженная обстановка в Киевской области. Они хотят проникать в Киев, хотят совершать вражеские планы. Есть часть людей, которые переодеваются в "гражданку" и пробует пробиваться по "гражданке". Такие превентивные действия, как комендантский час, нужны для того, чтобы мы не перепутали мирное население с остальными и смогли их перехватить", – объяснил советник главы МВД.

Ситуация в Киеве

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