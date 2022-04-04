Страти мирних українців були частиною плану Путіна – голова британської розвідки

Російським окупантам не дозволять приховати свою причетність до звірств в Ірпені та Бучі

Річард Мур: "Повідомлення про вбивства викликають жах та холодять кров". Фото: колаж "Сьогодні"

Страти мирних жителів входили до планів путінського вторгнення в Україну. Про це заявив глава британської розвідки MI6 Річард Мур на своїй сторінці у Twitter.

"Ми знали, що плани Путіна щодо вторгнення включали позасудові страти його військовими та розвідувальними службами. Повідомлення про вбивства у стилі страти мирних жителів зі звільнених районів викликають жах та холодять кров", – написав він.

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Річард Мур також опублікував заяву міністра закордонних справ Великобританії Ліз Трас із засудженням масових убивств мирних жителів у звільнених населених пунктах Київської області.

"Ми маємо притягнути до відповідальності винних за жахливі дії російських військ у Бучі, Ірпені та інших місцях України. Режиму Путіна не дозволять приховати свою причетність до цих звірств", – написала Трас у соцмережі.

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Раніше в мережі з'явилися фото військових російської армії, які вбивали, ґвалтували і займалися мародерством у Бучі Київської області. Місто окупувала військова частина з Хабаровського краю.

Звірства російських окупантів під Києвом

Російські військові ґвалтували та вбивали українців у населених пунктах Київської області, які раніше були окуповані.

Під час захоплення Бучі окупанти вбили десятки мирних жителів , їхні тіла хаотично були розкидані вулицями міста Багато тілах були білі пов'язки, що вказувало те, що вони беззбройні.

У місті Буча Київської області у братській могилі вже поховали 280 місцевих жителів. За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, на вулицях лежать тіла вбитих людей, яким по 14 років.

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