Казни мирных украинцев были частью плана Путина – глава британской разведки

Российским оккупантам не позволят скрыть свою причастность к зверствам в Ирпене и Буче

Ричард Мур: "Сообщения об убийствах вызывают ужас и холодят кровь". Фото: коллаж "Сегодня"

Казни мирных жителей входили в планы путинского вторжения в Украину. Об этом заявил глава британской разведки MI6 Ричард Мур на своей странице в Twitter.

"Мы знали, что планы Путина по вторжению включали внесудебные казни его военными и разведывательными службами. Сообщения об убийствах в стиле казни мирных жителей из освобожденных районов вызывают ужас и холодят кровь" – написал он.

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Ричард Мур также опубликовал заявление министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс с осуждением массовых убийств мирных жителей в освобожденных населенных пунктах Киевской области.

"Мы должны привлечь к ответственности виновных за ужасающие действия российских войск в Буче, Ирпене и других местах Украины. Режиму Путина не позволят скрыть свою причастность к этим зверствам", – написала Трасс в соцсети.

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Ранее в Сети появились фото военных российской армии, которые убивали, насиловали и занимались мародерством в Буче Киевской области. Город оккупировала военная часть из Хабаровского края.

Зверства российских оккупантов под Киевом

Российские военные насиловали и убивали украинцев в населенных пунктах Киевской области, которые ранее были оккупированы.

Во время захвата Бучи оккупанты убили десятки мирных жителей, их тела хаотически были разбросаны по улицам города. На многих телах были белые повязки, что указывало на то, что они безоружны.

В городе Буча Киевской области в братской могиле уже похоронили 280 местных жителей. По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, на улицах лежат тела убитых людей, некоторым по 14 лет.

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