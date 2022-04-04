Катували, ґвалтували, вбивали: у мережі показали фото окупантів, які звірствували у Бучі

У мережі з'явилися фото російських військових, які вбивали, ґвалтували та мародерили у Бучі Київської області. Місто окупувала військова частина з Хабаровського краю.
Про це пише Обозреватель.
Яка бригада була у Бучі
У Telegram-каналі Третьої сили повідомили, що в Бучі на Київщині стояла в/ч 51460, що базується в селищі Князе-Волконське Хабаровського краю – так звана 64 окрема мотострілецька бригада російської армії.
Далі по темі
"Незабаром усіх цих убивць, ґвалтівників і мародерів знатимуть усе поіменно", – йдеться у повідомленні.
InformNapalm повідомляє, що звірства у Бучі скоювали бійці 64-ї окремої мотострілецької бригади РФ (в/ч 51460). Було виявлено її командира – підполковника Омурбекова Азатбека Асанбековича з Хабаровського краю.
Слова жителів Бучі
Військові РФ ходили від двору до двору у приватному секторі міста та розстрілювали всіх чоловіків призовного віку.
"Були і "звичайні", і "вузькоокі", здається, буряти. Заходили у двори та розстрілювали молодих хлопців та чоловіків"", – кажуть місцеві.
Третя сила також опублікувала фотографії воєнних злочинців.
Звірства російських окупантів під Києвом
- Російські військові ґвалтували та вбивали українців у населених пунктах Київської області, які раніше були окуповані.
- Під час захоплення Бучі окупанти вбили десятки мирних жителів, їхні тіла хаотично були розкидані вулицями міста. На багатьох тілах були білі пов'язки, що вказувало те, що вони беззбройні.
- У місті Буча Київської області у братській могилі вже поховали 280 місцевих жителів. За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, на вулицях лежать тіла вбитих людей, яким по 14 років.