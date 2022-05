Кадиров особисто стежить за своїми бойовиками в Маріуполі – британська розвідка

Попри те, що російські окупанти оточували Маріуполь більш ніж десять тижнів, стійкий український спротив затримав Росію у її прагненні отримати повний контроль над містом.

Про це повідомила англійська розвідка.

Як зазначають, це зірвало перші спроби РФ захопити місто та призвело до значних втрат особового складу.

Крім цього, стверджують, що Кадиров здійснює особистий нагляд за розгортанням, а його двоюрідний брат Адам Делімханов виконував функції чеченського польового командира в Маріуполі.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 18 May 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/7wf7eAl1Pc



#StandWithUkraine pic.twitter.com/EDgWj6lYbl