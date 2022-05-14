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Британська розвідка заявила про провал центральної частини плану Росії в Україні

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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14 травня, 09:29
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Російські окупанти не можуть досягти прогресу у досягненні своїх політичних цілей в Україні
РФ хотіла в містах України провести референдум та встановити там свій уряд
РФ хотіла в містах України провести референдум та встановити там свій уряд / Фото: Колаж: Сьогодні

Центральна частина первісного плану вторгнення Росії полягала у використанні сфальшованих референдумів для передачі більшості регіонів України під довгострокову проросійську владу. Про це в Twitter повідомляє розвідка Великої Британії.

Зазначається, що той факт, що Росії вдалося лише нав'язати проросійське місцеве керівництво в Херсоні, наголошує на нездатності російського вторгнення домогтися прогресу в досягненні своїх політичних цілей в Україні.

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Водночас, у розвідці вважають, що якщо Росія проведе референдум про приєднання в Херсоні, вона майже напевно маніпулює результатами, щоб показати явну більшість на користь виходу з України. Громадяни Херсонської області, ймовірно, продовжать демонструвати свою незгоду із російською окупацією.

РФ розпочала третю фазу війни

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Федосенко Павло Юрійович - підполковник, командир 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Пройшов Іловайськ, Дебальцево, Світлодарську дугу... Тричі поранений. Зараз його підрозділ успішно б’є ворога на сході. За особисту мужність і ефективну оборону Харкова - Герой України.
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ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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