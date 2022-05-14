Британская разведка заявила о провале центральной части плана России в Украине

Российские оккупанты не могут добиться прогресса в достижении своих политических целей в Украине

РФ хотела в городах Украины провести референдум и установить там свое правительство / Фото: Коллаж: Сегодня

Центральная часть первоначального плана вторжения России заключалась заключалась в использовании сфальсифицированных референдумов для передачи большинства регионов Украины под долгосрочную пророссийскую власть. Об этом в Twitter сообщает разведка Великобритании.

Отмечается, что тот факт, что России удалось только навязать пророссийское местное руководство в Херсоне, подчеркивает неспособность российского вторжения добиться прогресса в достижении своих политических целей в Украине.

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В тоже время в разведке считают, что если Россия проведет референдум о присоединении в Херсоне, она почти наверняка манипулирует результатами, чтобы показать явное большинство в пользу выхода из Украины. Граждане Херсонской области, вероятно, продолжат демонстрировать свое несогласие с российской оккупацией.

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