Британська розвідка назвала вражаючу кількість втрат сухопутних сил РФ в Україні

Росія вже залишилася тезою третини армії, яку кидала щоб "віджати Україну"

У Британии свои прогнозы / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія втратила вже близько третини сухопутних бойових сил, які вона зібрала у лютому перед початком вторгнення в Україну. Про це повідомляє розвідка Великобританії у своєму Twittre .

За інформацією розвідки, Росія не змогла захопити важливі об'єкти в Україні, при цьому зазнала величезних втрат.

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Російської армії не вистачало всього від зброї до продуктів. Обладнання для переправ бракувало окупантам від початку війни, сповільнюючи і зменшуючи наступальний маневр. Вони також потребували більшої кількості безпілотників, адже їх уразливі для української ППО.

"За нинішніх умов навряд чи Росія різко прискорить темпи просування протягом наступних 30 днів", – прогнозує британська розвідка.

Ситуація в Україні 15 травня

Російські прикордонники затримали підрозділ бойовиків "ЛНР" , які, тікаючи із зони бойових дій, забрели на територію Білгородської області РФ Наразі росіяни загрожують "ЛНРівцям" розстрілом і морять голодом, оскільки їхній підрозділ "ніде не рахується".

У Херсонську область почали приїжджати російські чиновники . Вони намагаються створити вигляд нібито гуманітарної турботи про місцевих жителів та картинку для телебачення РФ.

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З 15 травня міняється час комендантської години у Києві та області. Крім того, міністри закордонних справ країн НАТО зберуться на дводенну зустріч у Берліні.

У Запорізькій області російські окупанти влаштували справжні звірства зі своїми ж товаришами по службі. Загарбники створили в'язницю тим, хто відмовляється воювати. Крім того, вони спалюють тіла своїх загиблих військових у курнику.

На Слов'янському напрямі окупанти намагалися прорвати оборону українських військ . На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не робив.