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У Херсонську область з'їжджаються чиновники з РФ – що вони творять у регіоні

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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15 травня, 04:10
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Відомо про візит віцеспікерки російської Держдуми Анни Кузнєцової
Чиновники з РФ їдуть до українських міст. Фото: колаж "Сьогодні"
Чиновники з РФ їдуть до українських міст. Фото: колаж "Сьогодні"

На Херсонщину почали приїжджати російські чиновники. Вони намагаються створити вигляд нібито гуманітарної турботи про місцевих жителів та картинку для телебачення РФ. Також у регіоні розвішують прапори країни-агресора.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Геннадій Лагута в ефірі інформаційного телемарафону.

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"Всі російські посадовці своїми приїздами намагаються створити "картинку гуманітарної турботи", вдають, що збирають соціальні запити місцевого населення і повсюди розвішують російські прапори. Теж саме можна сказати і про візит віце-спікера російської Держдуми Анни Кузнєцової, яка приїхала обговорити термінові "гуманітарні питання" і ходила до обласного будинку малюка та обласної дитячої лікарні", – розповів він.

За словами Лагути, жодними сюжетами на телебаченні не можна змінити страшну реальність, де опинилися мешканці окупованої Херсонської області.

Глава Херсонської ОВА вважає, що наміри окупантів включити регіон до складу РФ за кримським сценарієм можуть виявитися реальними.

У Держдумі РФ вже підготували методичку для анексії Херсонської області

Перший заступник голови комітету Держдуми РФ з держбудівництва Данило Бессарабов заявив, що конституція не забороняє приймати до складу Росії регіони інших держав. Так він прокоментував те, що Херсонську область хочуть приєднати до РФ. За його словами, нібито є "федеральний конституційний закон". Про це Данило Бессарабов повідомив російським ЗМІ.

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За його словами, конституція Росії не забороняє прийняття до складу Росії нового суб'єкта, що перебуває у складі іншої держави. Для цього необхідно скласти міжнародний договір. Також треба внести його на ратифікацію до Держдуми.

"Є такий федеральний конституційний закон, де як умови прийняття в РФ вказується, що може бути прийнято як новий суб'єкт іноземну державу або його частину", – зазначив Бессарабов.

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