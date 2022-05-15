Британская разведка назвала впечатляющее число потерь сухопутных сил РФ в Украине

Россия уже осталась тез трети армии, которую бросала чтобы "отжать Украину"

У Британии свои прогнозы / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия потеряла уже около трети сухопутных боевых сил, которые она собрала в феврале перед началом вторжения в Украину. Об этом сообщает разведка Великобритании в своем Twittre.

По информации разведки, Россия не смогла захватить важные объекты в Украине, при этом понесла огромные потери.

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Российской армии не хватало всего, от оружия до продуктов. Оборудование для переправ не хватало оккупантам с самого начала войны, замедляя и уменьшая наступательный маневр. Они также нуждались в большем количестве беспилотников, ведь их уязвимы для украинской ПВО.

"В нынешних условиях вряд ли Россия резко ускорит темпы продвижения в течение следующих 30 дней", – прогнозирует британская разведка.

Ситуация в Украине 15 мая

Российские пограничники задержали подразделение боевиков "ЛНР", которые, убегая из зоны боевых действий, забрели на территорию Белгородской области РФ. Сейчас россияне угрожают "ЛНРовцам" расстрелом и морят голодом, поскольку их подразделение "нигде не числится".

В Херсонскую область начали приезжать российские чиновники. Они пытаются создать вид якобы гуманитарной заботы о местных жителях и картинку для телевидения РФ.

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С 15 мая меняется время комендантского часа в Киеве и области. Кроме того, министры иностранных дел стран НАТО соберутся на двухдневную встречу в Берлине.

В Запорожской области российские оккупанты устроили настоящие зверства со своими же сослуживцами. Захватчики создали тюрьму для тех, кто отказывается воевать. Кроме того, они сжигают тела своих погибших военных в курятнике.

На Славянском направлении оккупанты пытались прорвать оборону украинских войск. На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал.