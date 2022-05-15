Россияне взяли в плен заблудившихся боевиков "ЛНР" – перехват

Украинские войска прогнали боевиков в Белгородскую область, но оказалось, что и в РФ им не рады

В России поймали подразделение дезертиров из "ЛНР" / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские пограничники задержали подразделение боевиков "ЛНР", которые, убегая из зоны боевых действий, забрели на территорию Белгородской области РФ. Сейчас россияне угрожают "ЛНРовцам" расстрелом и морят голодом, поскольку их подразделение "нигде не числится".

Об этом идет речь в перехваченном телефонном разговоре жены одного из боевиков "ЛНР", который опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

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Жена боевика "ЛНР" обращается к своему мужу, воюющему в рядах оккупантов на территории Херсонской области:

"Про 115-й "ЛНРовский" полк я тебе рассказывала? Еще один возле Харькова – 206-й. Они там попали в какой-то замес, откуда-то очень быстро уходили, и нечаянно в Белгородскую область забрели. Командование свалило, бросило их. По итогу командование уже дома в Ровеньках. А их пограничники задержали, держат там и не поймут, что с ними делать. Говорят – кто вы такие, нигде вы там не числитесь. Там сейчас разбираются с этим полком. Какая-то куча мужиков с оружием незаконно перешла границу".

По ее словам, "ЛНРовцев" до сих пор "держат, морят голодом и угрожают расстрелом".

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