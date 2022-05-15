В Херсонскую область съезжаются чиновники из РФ – что они творят в регионе

Известно о визите вице-спикера российской Госдумы Анны Кузнецовой

Чиновники из РФ едут в украинские города. Фото: коллаж "Сегодня"

В Херсонскую область начали приезжать российские чиновники. Они пытаются создать вид якобы гуманитарной заботы о местных жителях и картинку для телевидения РФ. Также в регионе развешивают флаги страны-агрессора.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута в эфире информационного телемарафона.

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"Все российские чиновники своими приездами пытаются создать картинку гуманитарной заботы, делают вид, что собирают социальные запросы местного населения и повсюду развешивают российские флаги. То же самое можно сказать и о визите вице-спикера российской Госдумы Анны Кузнецовой, которая приехала обсудить срочные гуманитарные вопросы и ходила в областной дом малыша и областную детскую больницу", – рассказал он.

По словам Лагуты, никакими сюжетами на телевидении нельзя изменить страшную реальность, в которой оказались жители оккупированной Херсонской области.

Глава Херсонской ОВА считает, что намерения оккупантов включить регион в состав РФ по крымскому сценарию могут оказаться реальными.

В Госдуме РФ уже подготовили методичку для аннексии Херсонской области

Первый зампред комитета Госдумы РФ по госстроительству Даниил Бессарабов заявил, что конституция не запрещает принимать в состав России регионы других государств. Так он прокомментировал то, что Херсонскую область хотят присоединить к РФ. По его словам, якобы есть "федеральный конституционный закон". Об этом Даниил Бессарабов сообщил российским СМИ.

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По его словам, конституция России не запрещает принятие в состав России нового субъекта, который находится в составе другого государства. Для этого необходимо составить международный договор. Также нужно внести его на ратификацию в Госдуму.

"Есть такой федеральный конституционный закон, где в качестве условий принятия в РФ указывается, что может быть принято в качестве нового субъекта иностранное государство или его часть", – отметил Бессарабов.

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