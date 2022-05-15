У Запорізькій області окупанти садять у в'язницю і спалюють своїх товаришів по службі

Приміщення училища загарбники перетворили на в'язницю, в якій тримають своїх військовослужбовців РФ

Російські окупанти знущаються з своїх військових. Фото: колаж "Сьогодні"

У Запорізькій області російські окупанти влаштували справжні звірства зі своїми ж товаришами по службі. Загарбники створили в'язницю тим, хто відмовляється воювати. Крім того, вони спалюють тіла своїх загиблих військових у курнику.

Про це повідомили в Запорізькій ОВА.

Реклама

Деталі

У селищі Кам'янка Пологівського району росіяни на блокпостах перевіряють документи, роблять повний огляд автомобіля, телефону та особистих речей, а також вимагають пред'являти ще й спеціальну перепустку, яку видають в окупаційній комендатурі.

Приміщення училища росіяни перетворили на в’язницю, в якій тримають своїх військовослужбовців, які відмовляються воювати

У колишньому курнику поблизу селища росіяни спалюють своїх же загиблих на полі бою. Місцеві також повідомляють, що загарбники планують перепис населення

Реклама

Крім того, у селі Костянтинівка Мелітопольського району росіяни риють окопи вздовж річки Молочна. Подібні окопи риють і у селах Вознесенка, Мордвинівка, Дунаївка, Гірсівка.

Також війська РФ продовжують обстрілювати Гуляйполе та активно шукають вільні квартири в центральній частині Бердянська та на Бердянській косі. Двері в деяких приміщеннях вони зламують.

У Мелітополі загарбники намагаються відновити виготовлення військової продукції на місцевому заводі автотракторних запчастин. Російські військові наказали зібрати всіх працівників і запустити виробничий процес.

Реклама

У Терпіннівській громаді Мелітопольського району новопризначене керівництво з-поміж колаборантів виманює в людей гроші нібито на зламану водонапірну помпу, тож закликає населення платити за комунальні послуги в касу, а не на офіційні рахунки.

Окупанти цілий день атакували Запорізьку область, зруйновано близько 60 будинків

Російські окупанти протягом доби 11 травня активно обстрілювали житлові райони та інфраструктуру Комишуваської територіальної громади Запорізької області. Про це повідомили у Запорізькій ОВА.

Внаслідок атаки окупантів було зруйновано близько 60 будинків мирних жителів. Крім того, троє цивільних отримали поранення різного ступеня тяжкості. Одна людина загинула.

"Не припиняли росіяни і обстріли Оріхова. Третю добу поспіль інтенсивність артилерійських атак по місту не вщухають. Ворог поставив собі за мету знищити будинки мирних жителів, студентські гуртожитки, лікарню міста. Сьогодні російська ракета поцілила в елеватор", — йдеться в повідомленні.

Раніше ми писали: