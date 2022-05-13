Буданов розповів, коли скинуть Путіна – переворот уже розпочався

Розвідка повідомляє, що хворий господар Кремля протримається недовго

Кирило Буданов упевнений, що з Путіним вже майже покінчено / Колаж "Сьогодні"

У Росії вже почався переворот, внаслідок якого серйозно хворий господар Кремля Володимир Путін втратить свою владу.

Про це заявив начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов британському виданню Sky News.

Реклама

Що відомо

"Перелом буде у другій половині серпня. До кінця цього року буде завершено більшу частину активних бойових дій. В результаті ми відновимо українську владу на всіх наших теренах, які ми втратили, включаючи Донбас та Крим" , – заявив іноземним журналістам голова української розвідки.

Військова тактика Росії не змінилася, незважаючи на зсув акценту на схід України, і тому Росія продовжує зазнавати "величезних" втрат.

"Ми знаємо все про нашого ворога. Ми знаємо про їхні плани майже тоді, коли вони формуються. Європа бачить у Росії велику загрозу. Вони бояться її агресії. Ми воюємо із Росією вісім років і можемо сказати, що широко розрекламована російська міць – це міф. Вона не така сильна. Це орда людей зі зброєю", – наголосив генерал-майор.

Реклама

Бюлетень здоров'я Путіна