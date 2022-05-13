Буданов розповів, коли скинуть Путіна – переворот уже розпочався

У Росії вже почався переворот, внаслідок якого серйозно хворий господар Кремля Володимир Путін втратить свою владу.
Про це заявив начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов британському виданню Sky News.
Що відомо
"Перелом буде у другій половині серпня. До кінця цього року буде завершено більшу частину активних бойових дій. В результаті ми відновимо українську владу на всіх наших теренах, які ми втратили, включаючи Донбас та Крим" , – заявив іноземним журналістам голова української розвідки.
Військова тактика Росії не змінилася, незважаючи на зсув акценту на схід України, і тому Росія продовжує зазнавати "величезних" втрат.
"Ми знаємо все про нашого ворога. Ми знаємо про їхні плани майже тоді, коли вони формуються. Європа бачить у Росії велику загрозу. Вони бояться її агресії. Ми воюємо із Росією вісім років і можемо сказати, що широко розрекламована російська міць – це міф. Вона не така сильна. Це орда людей зі зброєю", – наголосив генерал-майор.
Бюлетень здоров'я Путіна
- З'явилася інформація, що перед парадом 9 травня Путіну вкололи препарат, щоб не було помітно явних слідів його хвороби. Проте ліки перестали діяти прямо під час промови російського лідера.
- За версією російського політичного та громадського діяча, юриста Марка Фейгіна, Путін ослаблений відразу декількома хворобами і саме тому він зустрічає найвищих гостей за десятиметровим столом.
- Раніше британський таблоїд The Sun писав, що лідер РФ очікує складну операцію, під час якої вирішив передати кермо влади країною та війною в Україні секретареві Ради безпеки Миколі Патрушеву.