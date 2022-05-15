Розвідка підрахувала кадировців, що воюють в Україні

Основним завданням TikTok-воїнів було знищення та залякування мирних українців

Розвідка опублікувала імена кадировців, які вбивали українців / Фото: Колаж: Сьогодні

У військовому вторгненні в Україну брало участь близько 2,5 тисячі бойовиків з чеченської республіки. Так звані "кадировці" почали заходити на територію України у перші дні широкомасштабного військового вторгнення Росії. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України

Основним завданням чеченських бойовиків було залякування та геноцид українців. Перебуваючи у другому ешелоні наступу, вони займалися обшуками будинків, знущаннями з заручників та мирних мешканців, грабежами та розбоєм.

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Після того як російські війська почали нести перші масштабні втрати, "кадировцям" наказали зупиняти відступаючі підрозділи окупантів і показово розстрілювати тих, хто відмовляється воювати.

Після того як українські військові з ганьбою відкинули їх від Києва та Чернігова, кадировські найманці перемістилися на Луганський та Маріупольський напрями, де продовжили грабувати та знімати ролики для TikTok.

При цьому навіть поза зоною активних бойових дій з 2,5 тисячі найманців близько ста загинули, близько трьохсот отримали поранення і понад шістдесят втекли з України, покинувши зброю та амуніцію.

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Військова розвідка України опублікувала список бойовиків з чеченської республіки, які у березні – травні 2022 року брали участь у російській агресії. Розвідники наголосили, що за злочини проти мирного населення України всіх військових злочинців буде притягнуто до відповідальності.

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