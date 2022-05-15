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Разведка подсчитала кадыровцев, воюющих в Украине

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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15 мая, 12:59
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Основной задачей TikTok-воинов было уничтожение и устрашение мирных украинцев
Разведка опубликовала имена кадыровцев, которые убивали украинцев
Разведка опубликовала имена кадыровцев, которые убивали украинцев / Фото: Коллаж: Сегодня

В военном вторжении в Украину участвовало около 2,5 тысячи боевиков из чеченской республики. Так называемые "кадыровцы" начали заходить на территорию Украины в первые дни широкомасштабного военного вторжения России. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Основной задачей чеченских боевиков было устрашение и геноцид украинцев. Находясь во втором эшелоне наступления, они занимались обысками домов, издевательствами над заложниками и мирными обитателями, грабежами и разбоем.

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После того как российские войска начали нести первые масштабные потери, "кадыровцам" приказали останавливать отступающие подразделения оккупантов и показательно расстреливать отказывавшихся воевать.

После того как украинские военные с позором отбросили их от Киева и Чернигова, кадыровские наемники переместились на Луганское и Мариупольское направления, где продолжили грабить и снимать ролики для TikTok.

При этом даже вне зоны активных боевых действий из 2,5 тысячи наемников около ста погибли, около трехсот получили ранения и более шестидесяти сбежали из Украины, бросив оружие и амуницию.

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Военная разведка Украины опубликовала список боевиков из чеченской республики, которые в марте – мае 2022 года участвовали в российской агрессии. Разведчики подчеркнули, что за преступления против мирного населения Украины все военные преступники будут привлечены к ответственности.

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Герої не вмирають!

Отдал жизнь, спасая побратимов… Николай Владимирович Цюрик – солдат ВСУ из города Камень-Каширский, Волынь. На войне – с первых дней. Погиб во время боевого задания: дал возможность побратимам отступить, прикрыв их от врага. Его так уважали в родном городке, что объявили трехдневный траур. Герой Украины. Посмертно.

Героям слава!
Непокоренные
Алексей Ковалевский – солдат 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Острожского. До войны – оператор телеканала "Украина 24". В настоящее время защищает родную землю от российских оккупантов на востоке. За личное мужество, военные заслуги и эффективное уничтожение вражеских ДРГ награжден боевой медалью. Гордимся коллегой!
Слава Украине!
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