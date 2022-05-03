TikTok-війська Кадирова розстрілювали військових РФ біля Бучі – ЗМІ

Кадировці також влаштовували камеру тортур на скляному заводі

Чеченські солдати страчували "тяжко поранених" російських загарбників. / Фото: Укрінформ, Колаж: Сьогодні

Кадировці розстрілювали російських окупантів у "польовому шпиталі" і влаштували тортурну камеру під Бучею, де було розстріляно мирних жителів.

Про це пише Daily Mail.

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Що відомо

За словами очевидців, чеченські солдати стратили тяжкопоранених російських загарбників у "польовому шпиталі", розташованому на північний захід від Бучі. Кадировці нібито вбивали їх та "експлуатували камеру тортур" на скляному заводі на вулиці Яблунській.

"Вони привозили тяжкопоранених російських солдатів у великий госпіталь, який у них там був, а тих, хто був дуже тяжкопоранений, просто розстрілювали. Ніхто, крім кадировців, цього не робив", – сказав депутат міської ради міста Ірпінь Артем Гурін.

Водночас, за словами мешканців міста, загін кадировців розстрілював людей ще 5 березня.

Кадировці видали бомжа за розвідника

У Маріуполі кадировці записали фейкове відео з нібито допитом полоненого українського розвідника. На роль "розвідника ЗСУ" вони взяли місцевого бездомного алкоголіка.

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Кадировці для переконливості намалювали "розвіднику" татуювання у вигляді українського прапора та кажана. Однак вони знову допустили промах, оскільки кажан – це символ російської розвідки. Символом українських розвідників є сова.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю з телеведучою Наташею Влащенком на YouTube-каналі Україна 24 заявив, що міф про кадировців не працює в Україні, а глава Чечні Рамзан Кадиров розвалює вертикаль влади в Росії.

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