TikTok-войска Кадырова расстреливали военных РФ возле Бучи – СМИ

Кадыровцы также устраивали камеру пыток на стекольном заводе

Чеченские солдаты казнили "тяжело раненых" российских захватчиков / Фото: Укринформ, Коллаж: Сегодня

Кадыровцы расстреливали российских оккупантов в "полевом госпитале" и устроили пыточную камеру под Бучей, где были расстреляны мирные жители.

Об этом пишет Daily Mail.

Реклама

Что известно

По словам очевидцев, чеченские солдаты казнили "тяжело раненых" российских захватчиков в "полевом госпитале", расположенном к северо-западу от Бучи. Кадыровцы якобы убивали их и "эксплуатировали камеру пыток" на стекольном заводе на улице Яблонской.

"Они привозили тяжелораненых российских солдат в большой госпиталь, который у них там был, а тех, кто был очень тяжело ранен, просто расстреливали. Никто, кроме кадыровцев, этого не делал", – сказал депутат городского совета города Ирпень Артем Гурин.

При этом, по словам жителей города, отряд кадыровцев расстреливал людей еще 5 марта.

Кадыровцы выдали бомжа за разведчика

В Мариуполе кадыровцы записали постановочное видео с якобы допросом пленного украинского разведчика. На роль "разведчика ВСУ" они взяли местного бездомного алкоголика.

Реклама

Кадыровцы для убедительности нарисовали "разведчику" татуировку в виде украинского флага и летучей мыши. Однако они вновь допустили промах, поскольку летучая мышь – это символ российской разведки. Символом украинских разведчиков является сова.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов в интервью с телеведущей Наташей Влащенко на YouTube-канале Украина 24 заявил, что миф о кадыровцах не работает в Украине, а глава Чечни Рамзан Кадыров разваливает вертикаль власти в России.

Читайте также: