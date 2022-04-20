Кадыровцев во время съемок видео для соцсетей накрыла артиллерия ВСУ

Чеченцам прилетел "подарок" от украинских военных

Кадыровцы недосняли очередное видео, как они "героически воюют" в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Чеченских бойцов Рамзана Кадырова накрыла украинская артиллерия, когда они снимали очередное видео для соцсетей, как они "героически воюют" в Украине.

Соответствующий видеоролик обнародовал Telegram-канал "Збройні сили України. Війна з окупантами".

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"Кадыровцы спокойно снимали очередной ТикТок, пока к ним не прилетел подарок от наших воинов", – говорится в подписи к видео.

Кадыровцы выдали бомжа за разведчика

В Мариуполе кадыровцы записали постановочное видео с якобы допросом пленного украинского разведчика. На роль "разведчика ВСУ" они взяли местного бездомного алкоголика.

Кадыровцы для убедительности нарисовали "разведчику" татуировку в виде украинского флага и летучей мыши. Однако они вновь допустили промах, поскольку летучая мышь – это символ российской разведки. Символом украинских разведчиков является сова.

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Ранее чеченские бойцы Рамзана Кадырова сняли видео с угрозами украинцам, находясь на территории Беларуси.