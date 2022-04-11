ВСУ ликвидировали военных из Чечни, которые убивали мирных людей в Сирии (фото 18+)

Опыт войны с беззащитными людьми не помог россиянам во время встречи с нашими защитниками, утверждают в Генштабе

Украинские военные уничтожили часть батальонной тактической группы / Коллаж "Сегодня"

ВСУуничтожили во время штурма населенных пунктов в Донецкой области часть батальонной тактической группы. Командира БТГр вместе со своим начальником штаба ликвидировали при обстреле в своей же БМП-3.

Об этом сообщает Генштаб.

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"Из всех находившихся в той машине временно выжил только сержант Магомедов. Обгоревшего, немногословного и почти мертвого его нашли наши воины", – говорится в сообщении.

Уничтоженная часть батальонной тактической группы. Фото: Генштаб

В составе уничтоженного подразделения было много участников массовых убийств мирного населения Сирии.

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Уничтоженная часть батальонной тактической группы. Фото: Генштаб

"Опыт войны с беззащитными людьми не помог россиянам во время встречи с нашими защитниками", - говорится в сообщении.

Место дислокации этого подразделения город Шали, который находится в Чечне.

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ВСУ уничтожили самолет и четыре вертолета оккупантов за сутки

"10 апреля противовоздушной обороной Воздушных сил и Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины уничтожено 11 воздушных целей российских оккупантов", — информируют в ВСУ.

В частности, сбито:

один самолет (Су-34);

четыре вертолета (Ми-24, Ка-52);

три беспилотных летательных аппарата (ОТР);

три крылатые ракеты (Х-59).

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