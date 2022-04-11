ВСУ ликвидировали военных из Чечни, которые убивали мирных людей в Сирии (фото 18+)

ВСУуничтожили во время штурма населенных пунктов в Донецкой области часть батальонной тактической группы. Командира БТГр вместе со своим начальником штаба ликвидировали при обстреле в своей же БМП-3.
Об этом сообщает Генштаб.
"Из всех находившихся в той машине временно выжил только сержант Магомедов. Обгоревшего, немногословного и почти мертвого его нашли наши воины", – говорится в сообщении.
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В составе уничтоженного подразделения было много участников массовых убийств мирного населения Сирии.
"Опыт войны с беззащитными людьми не помог россиянам во время встречи с нашими защитниками", - говорится в сообщении.
Место дислокации этого подразделения город Шали, который находится в Чечне.
ВСУ уничтожили самолет и четыре вертолета оккупантов за сутки
"10 апреля противовоздушной обороной Воздушных сил и Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины уничтожено 11 воздушных целей российских оккупантов", — информируют в ВСУ.
В частности, сбито:
- один самолет (Су-34);
- четыре вертолета (Ми-24, Ка-52);
- три беспилотных летательных аппарата (ОТР);
- три крылатые ракеты (Х-59).