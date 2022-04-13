Замахнулись на "Оскар": кадыровцы опозорились с новым фейковым видео

Бойцы Рамзана Кадырова "вступили в бой с пустым домом"

Кадыровцы сняли фейковый ролик о войне в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Кадыровцы сняли для соцсетей новый постановочный видеоролик, как они якобы воюют в Украине.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

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"Одноклеточные кадыровцы замахнулись на "Оскар". Тик-ток войска кадыровцев продолжают нас радовать мастерскими трюками и постановками в своих лузерских постановочных видео. В этот раз они настирали, накрахмалили форму, отошли подальше в тыл и вступили в бой с пустым домом", – пишет Геращенко.

Кадыровцы выдали бомжа за разведчика

В Мариуполе кадыровцы записали постановочное видео с якобы допросом пленного украинского разведчика. На роль "разведчика ВСУ" они взяли местного бездомного алкоголика.

Кадыровцы для убедительности нарисовали "разведчику" татуировку в виде украинского флага и летучей мыши. Однако они вновь допустили промах, поскольку летучая мышь – это символ российской разведки. Символом украинских разведчиков является сова.

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Ранее чеченские бойцы Рамзана Кадырова сняли видео с угрозами украинцам, находясь на территории Беларуси.