"Наших и кадыровцев столько полегло, со счета сбился": дагестанцы отказываются воевать в Украине

Российским властям плевать на смерти кавказцев

Российские войска несут огромные потери в боях, в том числе и среди "кадыровцев". Фото: коллаж "Сегодня"

Украинские военные оказали настолько сильное сопротивление российским оккупантам, что наемники с Кавказа отказываются отправляться на войну Об этом сообщает пресс-центр СБУ, опубликовавший частную переписку одного из захватчиков.

В разговоре со своим другом житель Дагестана отказывается от участия в "спецоперации", объясняя свое нежелание тем, что российские войска несут огромные потери в боях, в том числе и среди "кадыровцев".

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"Наших столько много здесь пало, уже со счету сбился. Кадыровцев тоже ложат. Гражданских сколько убито в этой войне", – пишет он своему знакомому.

При этом отмечает что российским властям плевать на смерти кавказцев.

"Русаки нас используют, нашими руками делают все", – сообщает он.

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Оккупант признается, что и бросил бы все и поехал домой, но боится, что его "посадят за дезертирство". Поэтому хочет уберечь хотя бы друга от участия в боевых действиях в Украине.

"Это не наша война! Пусть русаки, если им надо, сами воюют! Сиди себе спокойно", – резюмирует он.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что по данным Генштаба ВСУ, большинство подразделений вооруженных сил Российской Федерации деморализованы, морально-психологическое состояние личного состава продолжает снижаться, фиксируются случаи сдачи в плен отдельными группами и массового дезертирства.

Также мы информировали, что с начала вторжения в Украину российские оккупанты потеряли уже 20 600 солдат и 790 танков.