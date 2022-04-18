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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Война в Украине закончится через два-три месяца – Вениславский

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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18 апреля, 10:51
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ВСУ продолжают успешно давать отпор российским оккупантам – военные РФ несут серьезные потери
Федор Вениславский (справа). Фото: коллаж "Сегодня"
Федор Вениславский (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Горячая фаза войны России против Украины завершится через две-три недели, а полностью война должна завершиться на протяжении двух-трех месяцев.

Об этом сообщил член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский (фракция "Слуга народа") в эфире национального телемарафона #UAразом.

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"С учетом тех результатов, которые мы имеем на сегодняшний день, с учетом того, что наши Вооруженные силы продемонстрировали, как они могут оттеснять врага с украинских земель, с учетом того, что западные партнёры сменили не только свои оценки того, что Украине необходимы срочно более новые образцы вооружения и они уже поступают ВСУ, я прогнозирую, что горячая, решительная фаза войны – это там две-три недели, а война полностью должна завершиться на протяжении двух-трех месяцев", – сказал он.

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Старший лейтенант Бондарук Виталий – офицер ВСУ, родом из Прикарпатья (с. Княжелука, Долинский район, Ивано-Франковская обл.). Погиб при обороне Киева, вступив в бой с превосходящими силами противника. Вместе со своим подразделением задержал врага, что дало возможность украинским войскам занять удобную позицию для контрнаступления. За личное мужество получил звание Герой Украины. Посмертно.

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Ответом на попытку рублевой оккупации Херсонской и Запорожской областей должен быть полный охват санкциями российской банковской и финансовой систем. Потому что они – это часть оккупационной машины.

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