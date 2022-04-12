Для окончания войны в Украине могут понадобиться годы — прогноз экс-посла США

Джон Хербст объяснил, от чего зависит, когда прекратятся военные действия

Хербст рассказал, когда может быть закончена война / Фото: Коллаж: Сегодня

Сроки окончания войны в Украине зависят от решения Кремля — об этом рассказал посол США в Украине 2003-2006 гг. Джон Хербст в интервью Владимиру Полуеву на канале "Украина 24".

"Все зависит от руководства России. Как я это понимаю, Украина не перестанет воевать за свою свободу, свой суверенитет. Если это правда, то война закончится, только когда руководители в Кремле поймут, что они не могут достичь своей цели в Украине войной. Когда они это осознают, то будет мир. Возможно, для этого понадобятся годы. Посмотрим", — сказал он.

Впрочем, не исключено, что решение о прекращении войны будет принято быстро, считает Хербст.

Реклама

"Если то наступление, которое ожидается сейчас, тоже провалится, то, может быть, Путин и его команда будут готовы решить проблему в настоящих переговорах", — сказал он.

Возможны новые атаки

В ближайшее время в Украине может начаться новый масштабный этап боевых действий. Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ. Альянс располагает данными о перегруппировке российских сил и восполнении их огромных потерь, понесенных на первом этапе войны.

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Россия может снова попытаться захватить всю Украину, однако сейчас оккупационные войска поставили перед собой промежуточные цели – захватить юг и восток страны.

Реклама

Российские спецслужбы планируют серию терактов с минированием и подрывом жилых домов, больниц и школ в российских населенных пунктах.

Могут быть нанесены ракетно-бомбовые удары по городу Белгороду или одному из городов Крыма, заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-майор Кирилл Буданов.

Читайте также: