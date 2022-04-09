Когда закончится война в Украине – прогноз генерал-майора СБУ

Оккупанты не смогли захватить Украину и ее столицу. Поэтому президент РФ Владимир Путин перешел к плану "Б"

Виктор Ягун предположил, когда может закончится война в Украине / Коллаж "Сегодня"

После 9 мая точно будет известно, как долго продлится война Украины с Россией. Если РФ проведет громкий парад, то они готовы к длительной и изнурительной войне.

Такой прогноз озвучил генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун в интервью телеведущему Владимиру Полюеву на Youtube-канале "Украина 24".

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Дальнейшие прогнозы можно будет делать после 9 мая.

"9 мая – критическая дата. Если они могут провести громкий парад или демонстрации, то тогда они готовы на длительную и изнурительную для нас и их войну, которую мы не имеем права проиграть. Они будут держаться до тех пор, пока смогут", – добавил Виктор Ягун.

Путин перешел в план "Б"

Оккупанты не смогли провести блицкриг по захвату Украины и ее столице. Поэтому президент РФ Владимир Путин перешел к плану "Б" в войне против нашей страны. Об этом премьер-министр Украины в 2014-2016 годах Арсений Яценюк сообщил в интервью CNN.

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Яценюк уточнил, что у этого плана конечный срок – 9 мая.

"СССР и Россия празднуют день победы 9 мая. Это большой политический праздник для РФ. И это основа путинской нацистской политики. Это удивительно – праздновать победу над нацизмом, одновременно внедряя путинскую политику нацизма. Думаю, нас ждет очень тяжелый месяц", – сказал он.

Экс-премьер отметил, что РФ начала перегруппировать свою армию. Она может предоставить Путину шанс захватить небольшую часть территории на востоке.

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"Но я хочу четко сказать – мы не отдадим ни одного клочка нашей земли агрессору. Поэтому мы обращаемся к США, Группе семи и всему миру помочь Украине победить в этой борьбе", – заявил Яценюк.

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