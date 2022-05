Кадыров лично следит за своими боевиками в Мариуполе – британская разведка

Несмотря на то что российские оккупанты окружали Мариуполь более десяти недель, стойкое украинское сопротивление задержало возможность России получить полный контроль над городом.

Об этом сообщила британская разведка.

Как отмечается, это сорвало первые попытки РФ захватить город и привело к значительным потерям личного состава.

Утверждается, что Кадыров осуществляет личный надзор за развертыванием, а его двоюродный брат Адам Делимханов выполнял функции чеченского полевого командира в Мариуполе.

