Ходили по кабінетах і гадили. На ЧАЕС окупанти залишили "прощальний подарунок"

Також в одному будинку солдати влаштували обшук під приводом пошуку учасників "Правого сектору"

Окупанти грабували все, що бачили на ЧАЕС. Фото: колаж "Сьогодні"

У всіх офісах Чорнобильської атомної електростанції після відступу російських окупантів виявили екскременти. Також загарбники у робочих приміщеннях зі стін зняли телевізори, зламали двері та розбили обладнання. Крім того, зі всіх комп'ютерів забрали жорсткі диски.

Про це розповів співробітник чорнобильського "Екоцентру" Олександр Барсуков виданню The Wall Street Journal.

Реклама

Барсуков назвав це "прощальним подарунком" російських військових.

83-річна місцева мешканка Валентина Борисівна також розповіла, що поки російські військові контролювали Чорнобильську зону відчуження, у неї в будинку солдати влаштували обшук під приводом пошуку учасників "Правого сектору". У підсумку вони забрали їжу та деякі цінні речі.

За словами співробітників ЧАЕС, після початку війни у кілька разів збільшився час поїздки на роботу. Це пов'язано з підривом російською армією мосту під час відступу, а також закриття кордону з Білоруссю, через територію якої їздили деякі працівники. Фахівці, які мешкають у Чернігові, раніше доїжджали до Чорнобиля за 30-40 хвилин, тепер добираються по 2,5 години.

Реклама

Зона під окупацією

Раніше повідомлялося, що втікаючи із Чорнобильської зони наприкінці лютого окупанти прихопили із собою кавоварки, чайники та багато інших предметів. Також вороги погрожували забрати працівників із собою до Білорусі.

На Ютубі з'явився ролик, що по собі залишили окупанти навколо ЧАЕС і як вони перекопали так званий Рудий ліс. Ці кадри доводять, що російські солдати не залишили собі шансів не отримати опромінення.

Після себе безголові окупанти залишили бардак, зламані сейфи, розграбовані лабораторії, про що розповіли журналістам працівники атомної енергокомпанії.

СБУ підрахувала, наскільки окупанти награбували у Чорнобилі

Російські військові з адміністративних будівель та службових кабінетів, складів, цехів та промислових майданчиків ЧАЕС винесли понад 2000 одиниць майна. Загальна вартість завданих матеріальних збитків – понад 26 млн 231 тис. грн. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє пресслужба СБУ.

За інформацією СБУ, окупанти виносили комп'ютери, чайники, кавоварки, контейнери з майном, що були на станції. Не гребували "визволителі" і начинкою готелю, розташованого поряд з АЕС – винесли звідти кухонний посуд, виделки, ложки та сервізи. Погрожуючи співробітникам станції, окупанти заборонили їм виходити з диспетчерських та кабінетів.

Наразі за процесуального керівництва Вишгородської окружної прокуратури заочно повідомлено про підозру генералу армії РФ з позивним "90-й", який у складі збройних сил Росії брав участь у захопленні Чорнобильської АЕС. Саме під його кураторством військові РФ мародерили. Олег Якушев – генерал-майор військ національної гвардії РФ.

Реклама

Встановлено, що у складі збройних сил Росії військовий злочинець увірвався в Україну з боку Білорусі. Після повної зупинки Чорнобильської АЕС Якушев виконував обов'язки старшого оперативної групи Федеральної служби військ нацгвардії РФ і безпосередньо відповідав за охорону та безпеку периметра АЕС та керував операцією щодо її незаконного утримання у лютому-березні цього року.

Саме він наказав солдатам розукомплектувати та вивести з ладу Центральну аналітичну лабораторію, призначену для дослідження радіоактивних відходів.

Раніше ми писали: