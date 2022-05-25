СБУ підрахувала, наскільки окупанти награбували у Чорнобилі

Окупанти виносили комп'ютери, чайники, кавоварки, контейнери з майном на станції у Чорнобилі

СБУ розповіла про злочини російських військових в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські військові з адміністративних будівель та службових кабінетів, складів, цехів та промислових майданчиків ЧАЕС винесли понад 2000 одиниць майна. Загальна вартість завданих матеріальних збитків – понад 26 млн 231 тис. грн. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє пресслужба СБУ.

За інформацією СБУ, окупанти виносили комп'ютери, чайники, кавоварки, контейнери з майном, що були на станції. Не гребували "визволителі" і начинкою готелю, розташованого поряд з АЕС – винесли звідти кухонний посуд, виделки, ложки та сервізи. Погрожуючи співробітникам станції, окупанти заборонили їм виходити з диспетчерських та кабінетів.

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В даний час за процесуального керівництва Вишгородської окружної прокуратури заочно повідомлено про підозру генералу армії РФ з позивним "90-й", який у складі збройних сил Росії брав участь у захопленні Чорнобильської АЕС. Саме під його кураторством військові РФ мародерили. Олег Якушев – генерал-майор військ національної гвардії РФ.

Встановлено, що у складі збройних сил Росії військовий злочинець увірвався в Україну з боку Білорусі. Після повної зупинки Чорнобильської АЕС Якушев виконував обов'язки старшого оперативної групи Федеральної служби військ нацгвардії РФ і безпосередньо відповідав за охорону та безпеку периметра АЕС та керував операцією щодо її незаконного утримання у лютому-березні цього року.

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Саме він наказав солдатам розукомплектувати та вивести з ладу Центральну аналітичну лабораторію, призначену для дослідження радіоактивних відходів.

Обстановка з мародерами