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СБУ підрахувала, наскільки окупанти награбували у Чорнобилі

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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25 травня, 19:07
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Окупанти виносили комп'ютери, чайники, кавоварки, контейнери з майном на станції у Чорнобилі
СБУ розповіла про злочини російських військових в Україні
СБУ розповіла про злочини російських військових в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські військові з адміністративних будівель та службових кабінетів, складів, цехів та промислових майданчиків ЧАЕС винесли понад 2000 одиниць майна. Загальна вартість завданих матеріальних збитків – понад 26 млн 231 тис. грн. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє пресслужба СБУ.

За інформацією СБУ, окупанти виносили комп'ютери, чайники, кавоварки, контейнери з майном, що були на станції. Не гребували "визволителі" і начинкою готелю, розташованого поряд з АЕС – винесли звідти кухонний посуд, виделки, ложки та сервізи. Погрожуючи співробітникам станції, окупанти заборонили їм виходити з диспетчерських та кабінетів.

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В даний час за процесуального керівництва Вишгородської окружної прокуратури заочно повідомлено про підозру генералу армії РФ з позивним "90-й", який у складі збройних сил Росії брав участь у захопленні Чорнобильської АЕС. Саме під його кураторством військові РФ мародерили. Олег Якушев – генерал-майор військ національної гвардії РФ.

Встановлено, що у складі збройних сил Росії військовий злочинець увірвався в Україну з боку Білорусі. Після повної зупинки Чорнобильської АЕС Якушев виконував обов'язки старшого оперативної групи Федеральної служби військ нацгвардії РФ і безпосередньо відповідав за охорону та безпеку периметра АЕС та керував операцією щодо її незаконного утримання у лютому-березні цього року.

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Саме він наказав солдатам розукомплектувати та вивести з ладу Центральну аналітичну лабораторію, призначену для дослідження радіоактивних відходів.

Обстановка з мародерами

  • В Ірпені поблизу Києва затримали двох мародерів, що кинули гранату в жінок У результаті життя однієї з постраждалих борються лікарі.
  • На даний момент надходить дедалі більше інформації про факти мародерства російськими окупантами. У Сумській області, де ведуться запеклі бої з російською армією, зафіксували факт пограбування м'ясокомбінату.
  • У місті Тростянець Сумської області ще одна група "російського світу" пограбувала магазин. За словами очевидців, винесли здебільшого випивку та закуску до неї.
  • Російські окупанти почали хвалитися, що навчилися " грамотно" мародерствувати в Україні. Вони радіють, що знайшли спосіб, щоб у них нічого не відбирали. а все награбоване на нашій землі можна було безперешкодно переправити додому.
  • Батьки російських загарбників розглядають війну в Україні як шанс розбагатіти. Вони називають своїх синів "спонсорами" та закликають їх мародерити на повну.
  • У Херсоні окупанти спалили ТРЦ "Фабрика", пограбували продуктовий магазин та магазин сантехніки – зайшли та забрали унітази.
  • Також російські загарбники зламують банківські сейфи, спустошують продуктові магазини, відбирають у мирних жителів їжу, одяг, електротехніку і навіть грабують церкви.
  • 27 лютого у Верхньому Рогачику Херсонської області окупанти винесли сейф з грошима з відділення ПриватБанку.
  • 1 березня російські військові пограбували супермаркет у Бобровиці Чернігівської області. Солдати відкрили касу, забрали харчові продукти.
  • У місті Корюківка Чернігівської області окупанти вночі обікрали церкву. У пошуках їжі військові РФ не погребували копатися навіть у пакетах з недоїдками.

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