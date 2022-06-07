Война
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🇺🇦 Интервью Зеленского 🔴 Ситуация в Северодонецке ⚡ Обстрелы городов Украины 🔥 Герои Сегодня
СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Ходили по кабинетам и гадили. На ЧАЭС оккупанты оставили "прощальный подарок"

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
7 июня, 06:42
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Также в одном доме солдаты устроили обыск под предлогом поиска участников "Правого сектора"
Оккупанты грабили все, что видели на ЧАЭС. Фото: коллаж "Сегодня"
Оккупанты грабили все, что видели на ЧАЭС. Фото: коллаж "Сегодня"

Во всех офисах на Чернобыльской атомной электростанции после отступления российских оккупантов обнаружили экскременты. Также захватчики в рабочих помещениях со стен сняли телевизоры, сломали двери и разбили оборудование. Кроме того, из всех компьютеров забрали жесткие диски.

Об этом рассказал сотрудник чернобыльского "Экоцентра" Александр Барсуков изданию The Wall Street Journal.

Реклама

Барсуков назвал это "прощальным подарком" российских военных.

83-летняя местная жительница Валентина Борисовна также рассказала, что пока российские военные контролировали Чернобыльскую зону отчуждения, у нее в доме солдаты устроили обыск под предлогом поиска участников "Правого сектора". В результате они забрали еду и некоторые ценные вещи.

По словам сотрудников ЧАЭС, после начала войны в несколько раз увеличилось время поездки на работу. Это связано с подрывом российской армией моста при отступлении, а также закрытия границы с Беларусью, через территорию которой ездили некоторые сотрудники. Специалисты, которые живут в Чернигове, раньше доезжали до Чернобыля за 30-40 минут, теперь добираются по 2,5 часа.

Реклама

Зона под оккупацией

  • Ранее сообщалось, что сбежавшие с Чернобыльской зоны в конце февраля оккупанты прихватили с собой кофеварки, чайники и много других предметов. Также враги угрожали забрать работников с собой в Беларусь.
  • На Ютубе появился ролик, что после себя оставили оккупанты вокруг ЧАЭС и как они перекопали так называемый Рыжий лес. Эти кадры доказывают, что российские солдаты не оставили себе шансов не получить облучение.
  • После себя безголовые оккупанты оставили бардак, взломанные сейфы, разграбленные лаборатории, о чем рассказали журналистам сотрудники атомной энергокомпании.

СБУ подсчитала, на сколько оккупанты награбили в Чернобыле

Российские военные из административных зданий и служебных кабинетов, складов, цехов и промышленных площадок ЧАЭС вынесли более 2000 единиц имущества. Общая стоимость причиненного материального ущерба – более 26 млн 231 тыс. грн. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба СБУ.

По информации СБУ, оккупанты выносили компьютеры, чайники, кофеварки, контейнеры с имуществом, которые были на станции. Не гнушались "освободители" и начинкой отеля, расположенного рядом с АЭС – вынесли оттуда кухонную посуду, вилки, ложки и сервизы. Угрожая сотрудникам станции, оккупанты запретили им выходить из диспетчерских и кабинетов.

В настоящее время при процессуальном руководстве Вышгородской окружной прокуратуры заочно уведомлено о подозрении генералу армии РФ с позывным "90-й", который в составе вооруженных сил России принимал участие в захвате Чернобыльской АЭС. Именно под его кураторством военные РФ мародерили. Олег Якушев – генерал-майор войск национальной гвардии РФ.

Реклама

Установлено, что в составе вооруженных сил России военный преступник ворвался в Украину со стороны Республики Беларусь. После полной остановки Чернобыльской АЭС Якушев исполнял обязанности старшего оперативной группы Федеральной службы войск нацгвардии РФ и непосредственно отвечал за охрану и безопасность периметра АЭС и руководил операцией по ее незаконному удержанию в феврале-марте этого года.

Именно он приказал солдатам разукомплектовать и вывести из строя Центральную аналитическую лабораторию, предназначенную для исследования радиоактивных отходов.

Ранее мы писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Война
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорит президент Украины
Больше заявлений Зеленского
ВСУ: главное
Подробнее
🙏 Keep Calm
Хроника обстрелов
Подробностси
🏠 Квартирный вопрос
Новости недвижимости
В поиске трудоустройства
Найти работу!
🚘 Актуалка для владельцев авто
Что еще нового?
Помощь во время войны
Больше новостей
"Разом нас багато"
Нас не подолати
⚽ Украинский фан-сектор
Болей за своих!
Be in Techno Trends
Следить за новостями
⭐ Срачи прилетели
Больше скандалов
🔮 Предсказания & Гороскопы
Что еще говорят звезды?
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 08:45 6 июня
1
Личный состав 31250
Личный состав
2
Танки 1386
Танки
3
ББМ 3340
ББМ
4
Артиллерия 690
Артиллерия
5
Средства ПВО 96
Средства ПВО
6
РСЗО 207
РСЗО
7
Самолеты 211
Самолеты
8
Вертолеты 176
Вертолеты
9
БПЛА 551
БПЛА
10
Корабли/катера 13
Корабли/катера
11
Транспорт 2395
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Герої не вмирають!

Сбили 5 самолетов врага… Подполковник Вячеслав Ерко – командир эскадрильи 40-й бригады тактической авиации. Одним из первых вступил в воздушное сражение с российскими войсками. В этом бою было сбито 5 вражеских самолетов. Ерко пришлось катапультироваться из горящей авиамашины, но россияне повредили его парашют – летчик погиб. Ему было 36. Герой Украины. Посмертно.

История героя
Непокоренные
28-летний Алексей из Беларуси - доброволец батальона Кастуся Калиновского. Парень, защищающий Украину, потерял ногу во время обороны Бучи, поставил протез и снова рвется на фронт. А пока помогает побратимам с организационными вопросами, инструктирует молодежь, оказывает психологическую помощь раненым.
История героя
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

29381.33

Binance Coin (BNB)

285.95

Dogecoin (DOGE)

0.08

Litecoin (LTC)

60.71

Theta (THETA)

1.22

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
50,50
50,00
55,00
41,91
51,99
50,99
56,99
41,97
52,00
51,00
57,00
42,00
-
48,90
56,00
37,00
-
-
54,99
41,99
-
-
-
42,99
-
51,00
57,00
41,97
-
45,68
57,99
41,59
-
50,00
55,00
41,95
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
16,4%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
31,39 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$26,9 млрд
Прогноз
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

31.39

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Надежный тыл
Помочь Героям!
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Война
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять