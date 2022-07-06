"Це на все життя, я хворий": окупанти нажахані війною в Україні — перехоплення

Загарбник мріє поїхати по церквах після повернення додому

СБУ перехопила чергову розмову окупантів / Фото: Колаж: Сьогодні

У окупантів стається справжня істерика від кількості убитих і поранених російських військових. Загарбники мріють просто повернутися додому живими. Про це свідчить розмова одного з них, яку перехопила СБУ.

Дії ЗСУ викликають у окупантів нервові зриви та бажання лікуватися. Про це розповідає загарбник, який дислокується на Херсонщині.

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"Це на все життя, я хворий. Ти знаєш, скільки я трупів побачив? Без голови, без ніг, без тулуба, без нічого, просто, що у "цинках" приходять. Просто збирають, скидають частини, шматки. Морок, я не вилікуюсь від цього ніколи", – каже загарбник.

Він уже не уявляє, як це – жити звичайним життям у мирному місті. Він навіть планує, якщо повернеться, об’їздити церкви та монастирі.

В СБУ нагадали, що російські загарбники можуть залишитися живими, якщо здадуться в полон. Для цього можна зателефонувати на гарячу лінію 2402.

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Перехоплення розмов окупантів

Російські окупанти відмовляються воювати в Україні та хочуть додому. Деякі військові РФ навіть просять близьких звертатися у прокуратуру.

Російські військові все частіше говорять про дезертирство у своїй армії. Дійшло до того, що один з батальйонів взяв у полон свого комбата, щоб той не втік з передової.

СБУ перехопила одну з найжорстокіших розмов окупантів. Вони вихваляються рідним, як вбивають українців. В Україні вони втілюють свої хворі фантазії, а війну називають "вечериночкою".