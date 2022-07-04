"Відправили нас як м'ясо, пішли вони..." Окупанти відмовляються воювати в Україні – перехоплення

Російські окупанти відмовляються воювати в Україні та хочуть додому. Деякі військові РФ навіть просять близьких звертатися у прокуратуру.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.
У перехопленій розмові окупант, який хоче повернутись з війни, просить маму звертатися у прокуратуру через неможливість отримати відповідні документи. Також розповідає, як їхній підрозділ виходив з оточення:
"Ми з оточення вийшли. Всю ніч пішки йшли. Один підірвався на гранаті. Поранений поїхав. Один вперед пішов. Мене не зачепило, а його зачепило. Ми з оточення вийшли. Більше я нікуди не піду. Пішли вони на… (до біса). Відправили нас як м’ясо", – каже російський військовий.
Рашист однозначно коментує свої наміри:
"Зараз мій начальник поїде до них і скаже, що такий їде додому і все, на… (начхати)".
Російські військові відмовляються воювати
- Моряки каспійської флотилії Росії відмовляються виконувати бойові завдання. Причина – аварійний стан кораблів. Окупанти таємно написали колективні листи Володимиру Путіну та Сергію Шойгу.
- В одному з перехоплень російський військовий поскаржився, що командування вважає його витратним матеріалом.
- Командири різних рівнів 3 мотострілецької дивізії 20 загальновійськової армії Західного військового округу відмовляються від участі у бойових діях. Окрім того, військовослужбовці масово пишуть рапорти на звільнення. Особовий склад 2-х батальйонно-тактичних груп 4 військової бази 58 загальновійськової армії Південного військового округу відмовилися брати участь у бойових діях на території України.
- Підрозділи збройних сил Росії, які планували відправити на ротацію до України, відмовляються виконувати такі накази.
- Трохи раніше батьки російських злочинців у формі були сміливішими і вселяли своїм дітям, що ті мають розглядати війну в Україні як шанс розбагатіти. Вони називають своїх синів "спонсорами" та закликають їх займатися мародерством на повну.
- Ще один перехоплення телефонної розмови свідчить про те, що російські окупанти, що воюють в Україні, озлоблені на своїх командирів і готові скаржитися на них до військової прокуратури РФ.
Раніше ми писали, що Головне управління розвідки перехопило розмову, в якій окупант розповідає матері, що в його підрозділ багато військових хочуть звільнитися з армії.