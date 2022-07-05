"50 чи 80 тисяч і переїхав через кордон". Дружина радить "ДНР"івцю тікати з армії окупантів – перехоплення

Розвідка опублікувала черговий дзвінок сепаратиста додому

Дружини "ДНР"івців радять чоловікам втікати з війни. / Фото: Колаж: Сьогодні

Українська розвідка перехопила чергову розмову окупанта з самопроголошеної "ДНР" зі своєю дружиною. Вона просить його втекти з війни, щоб залишитися живим.

Перехоплення опублікувало ГУР Міноборони.

Реклама

Дружина розповідає "ДНР"івцю, який служить в окупаційній армії, що зі слів військком, його мобілізували незаконно і радить тікати в Росію, заплативши хабар на кордоні:

"Тебе взагалі не повинні були забирати. Тому, що в тебе і прописка, і паспорт – російські. І з цим листом (щодо прописки) можна спокійно їхати, навіть "ДНР"івський не показувати. Хай їде, тому що там буде ж… (біда), у нас тут, в Донецьку. Треба валити".

Жінка пояснює, що втекти з війни "просто": сів і приїхав.

"50 тисяч чи 80 переїхати через кордон (хабар). Потім сидіти в Таганрозі лапу смоктати. На зйомній квартирі у Тані ремонт робити", – радить дружина своєму чоловікові-окупанту.

Вона також розповідає йому останні новини, які він не може дізнатися, бо воює проти ЗСУ.

Реклама

"З якогось села, не знаю з якого, з Урожайного чи звідки, 30 людей відправлятимуть кудись на передову в якесь село, де немає світла, зв’язку. І кожні три дні чи десять днів будуть цих 30 людей міняти. Тільки скільки потім з цих 30 залишиться… В Інтернеті написали, що було 500 людей. Там був такий кіпіш! Там і "швидкі" викликали. Там вже військові за пістолети, за автомати хапаються. Баб вгамувати не можуть, Там кіпіш, бійки", – розповіла вона.

Дружини мобілізованих у "ЛНР" влаштували бунт

У так званій "ЛНР" на тимчасово окупованому Донбасі вийшли на протест дружини мобілізованих в російську армію. Жінки обурені тим, що їхні чоловіки залишилися без прикриття. Відео опублікував журналіст Денис Казанський. Події відбуваються в Ровеньках.

У ролику дружини повідомляють, що російські солдати під Харковом відступили, залишивши бійців з так званої "ЛНР" без прикриття. Вони вважали, що командуванню Росії не відомо про ситуацію, тому хотіли донести цю інформацію та вимагали зустрічі з ватажком "республіки" Леонідом Пасічником.

Реклама

Раніше "ДНР"івець скаржився своїй матері, що мешканців тимчасово окупованих територій Донбасу росіяни використовують як гарматне м'ясо.

Нагадаємо, полонений під час допиту розповів, що російські загарбники примусово забрали на війну майже всіх чоловіків із "ДНР". Тому тепер цю псевдореспубліку називають "ЖНР" – "Жіноча народна республіка".