Дружини мобілізованих у "ЛНР" збунтувалися проти російських командирів

Жінки скаржаться на те, що їх чоловіків покинули

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У так званій ЛНР на тимчасово окупованому Донбасі вийшли на протести дружини мобілізованих до російської армії. Жінки обурені тим, що їхні чоловіки залишилися без прикриття. Відео опублікував журналіст Денис Казанський. Справа відбувається у Ровеньках на окупованій території.

У ролику дружини повідомляють, що російські солдати під Харковом відступили, залишивши бійців із так званої ЛНР без прикриття. Вони вважають, що командуванню Росії невідомо про ситуацію, тому хочуть донести цю інформацію та вимагають зустрічі з ватажком "республіки" Леонідом Пасічником.

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На кадрах записано розмову жінок з одним із "чиновників ЛНР", але той каже, що з Пасічником зв'язатися не можна. Він радить їм писати письмові звернення.

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